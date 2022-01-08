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"Стихия против стихии": Усик устроил необычную "драку" на популярном горнолыжном курорте (видео)

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Буковель, Суббота 08 января 2022 21:01
"Стихия против стихии": Усик устроил необычную "драку" на популярном горнолыжном курорте (видео) Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)
Автор: Роман Мирончук

Александр Усик, который в последнем бою отобрал у британца Энтони Джошуа четыре чемпионских пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, устроил необычную "драку" в Буковеле.

Украинский спортсмен решил посоревноваться с природой и "вышел на бой" с метелью, которую имитировала снеговая пушка. Видео "поединка" опубликовали на официальной Instagram-странице Александра Усика и Василия Ломаченко.

"Стихия против стихии", - говорится в подписи к видео.

Напомним, Усик выиграл у Джошуа единогласным судейским решением. По условиям контракта, теперь должен состояться реванш. Бой планируется на апрель 2022 года, но точной даты пока нет, также неясно с местом проведения поединка.

Ранее Усик признался, что реванш с Джошуа хочет провести в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Об этом он заявил после боя во время пресс-конференции.

Мы также писали о том, что Александр Усик после победы над Энтони Джошуа приобрел шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять более миллиона евро (30 млн гривен).

Он также опубликовал фото, на котором видно, как он сидит в машине вместе со своей женой.

После победы над британцем наш спортсмен получил 5 миллионов долларов + процент от продажи платных трансляций захватывающего боя.

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