"Стихия против стихии": Усик устроил необычную "драку" на популярном горнолыжном курорте (видео)

Александр Усик, который в последнем бою отобрал у британца Энтони Джошуа четыре чемпионских пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, устроил необычную "драку" в Буковеле.

Украинский спортсмен решил посоревноваться с природой и "вышел на бой" с метелью, которую имитировала снеговая пушка. Видео "поединка" опубликовали на официальной Instagram-странице Александра Усика и Василия Ломаченко.

Напомним, Усик выиграл у Джошуа единогласным судейским решением. По условиям контракта, теперь должен состояться реванш. Бой планируется на апрель 2022 года, но точной даты пока нет, также неясно с местом проведения поединка.

"Стихия против стихии", - говорится в подписи к видео.

Ранее Усик признался, что реванш с Джошуа хочет провести в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Об этом он заявил после боя во время пресс-конференции.

Мы также писали о том, что Александр Усик после победы над Энтони Джошуа приобрел шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять более миллиона евро (30 млн гривен).

Он также опубликовал фото, на котором видно, как он сидит в машине вместе со своей женой.

После победы над британцем наш спортсмен получил 5 миллионов долларов + процент от продажи платных трансляций захватывающего боя.