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"Стихія проти стихії": Усик влаштував незвичайну "бійку" на популярному гірськолижному курорті (відео)

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Буковель, Субота 08 січня 2022 21:01
"Стихія проти стихії": Усик влаштував незвичайну "бійку" на популярному гірськолижному курорті (відео) Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)
Автор: Роман Мирончук

Олександр Усик, який в останньому бою відібрав у британця Ентоні Джошуа чотири чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO, влаштував незвичайну "бійку" в Буковелі.

Український спортсмен вирішив позмагатися з природою і "вийшов на бій" з хуртовиною, яку імітувала снігова гармата. Відео "поєдинку" опублікували на офіційній Instagram-сторінці Олександра Усика та Василя Ломаченка.

"Стихія проти стихії", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, Усик виграв у Джошуа одноголосним суддівським рішенням. За умовами контракту, тепер має відбутися реванш. Бій планується на квітень 2022 року, але точної дати поки немає, також неясно з місцем проведення поєдинку.

Раніше Усик зізнався, що реванш з Джошуа хоче провести в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Про це він заявив після бою під час прес-конференції.

Ми також писали про те, що Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа придбав шестиколісний Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може становити понад мільйон євро (30 млн гривень).

Він також опублікував фото, на якому видно, як він сидить в машині разом зі своєю дружиною.

Після перемоги над британцем наш спортсмен отримав 5 мільйонів доларів + відсоток від продажу платних трансляцій захоплюючого бою.

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Олександр Усик Буковель
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