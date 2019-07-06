Стихия снова вернется в Украину: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине на выходных, 6 и 7 июля, принесет грозовые дожди и шквальный ветер на значительную территорию страны. И если в субботу непогода затронет только незначительную часть страны, то в воскресенье стихия разгуляется уже по полной. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее синоптик Наталка Диденко также спрогнозировала ухудшение погоды на выходных.

Так, в субботу грозы, дожди и усиление ветра ожидаются на юго-востоке и в восточных областях, а также в Крыму. Непоздоровится жителям Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

На остальной территории сухо. Столбики термометров в первый выходной день покажут следующее: на Севере от +21 до +24 градусов; на Востоке, в Центре и на Западе +22... +25 тепла (кроме Закарпатской области - здесь от +25 до +27 градусов); на Юге теплее - от +25 до +28 градусов.

В Киеве в субботу также будет сухая, довольно прохладная погода, как для июля. Воздух днем прогреется до +21... +23 градусов.

Погода в Украине в субботу, 6 июля (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 7 июля, температура воздуха днем равномерно повысится по всей стране на 1-3 градуса. Так, на Юге столбики термометров уже превысят отметку в +30, но грозовая стихия накроет практически всю страну - сухо будет лишь на Юге и Востоке Украины.

Также, от субботнего вечера и воскресной ночи не стоит ожидать июльского тепла - местами на Западе и на Севере термометры покажут +9... +11 градусов. На остальной территории скромные +11... +15, лишь на Юге ночью будет довольно комфортно - от +15 до +20 градусов.

В Киеве в воскресенье днем ожидается дождь с грозой, температура воздуха составит +23... +25 градусов.

Погода в Украине в воскресенье, 7 июля (фото: meteo.gov.ua)

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