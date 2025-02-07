Стейк буде смачнішим, якщо додати до нього 1 "старомодний" інгредієнт

Багато хто намагається приготувати стейк правильно, незалежно від того, яка ступінь просмажування м'яса їм подобається. Втім, часто люди можуть недосмажити його або пересмажити, і в результаті отримати досить сухе м'ясо.

На щастя, британський шеф-кухар Гордон Рамзі поділився, як можна отримати ідеальний стейк, використовуючи один інгредієнт. Кажуть, що Гордон - фанат яловичого філе, також відомого як яловича вирізка або філе-міньйон, яке цінується за свою ніжну текстуру, але може легко пересушитись, якщо його пересмажити.

Щоб уникнути цього, шеф-кухар завжди намагається підтримувати робоче середовище у вологому стані. Щоб приготувати стейк, Гордон любить обсмажувати яловиче філе, щоб утворилася "ароматна скоринка".



Як смажити стейк правильно (ілюстративне фото: Freepik)

Кілька разів перевернувши стейк для рівномірного прожарювання, він додає на пательню часник, зелень і особливий інгредієнт - курячий бульйон. Навіщо ж додавати бульйон?

На думку шеф-кухаря, цей інгредієнт має декілька переваг. Рідина відновлює вологу, втрачену стейком під час смаження, розпушує жир, що прилип до сковорідки, та розмочує часник і зелень, розкриваючи весь спектр їхніх ароматів.

Крім того, коли курячий бульйон випаровується на пательні, він перетворюється на насичений ароматами соус, який підсилює смак стейка, щойно його подають на стіл.

Ця техніка приготування з додаванням бульйону добре підходить для жорстких частин яловичини, але спосіб можна використовувати для будь-якого шматка стейка.

Хоча використання курячого бульйону може здатися дивним, оскільки ви готуєте стейк, Гордон каже, що використовує його через ніжний натуральний смак. Однак ті, хто прагне отримати ставу з насиченим смаком м'яса, можуть замінити бульйон на яловичий.

Якщо під рукою нема бульйону Гордон пропонує використовувати масло при приготуванні стейків. За словами Рамзі, тоді стейк набуває приємної рум'яної скоринки.

Однак також важливо злегка змастити пательню олією, щоб стейк не підгорів. Після приготування страви комбінацію олії та вершкового масла можна зберегти для смаженої картоплі або овочів пізніше.