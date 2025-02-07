Стейк будет вкуснее, если добавить к нему 1 "старомодный" ингредиент

Многие стараются приготовить стейк правильно, независимо от того, какая степень прожарки мяса им нравится. Впрочем, часто люди могут недожарить его или пережарить, и в результате получить довольно сухое мясо.

К счастью, британский шеф-повар Гордон Рамзи поделился, как можно получить идеальный стейк, используя один ингредиент. Говорят, что Гордон - фанат говяжьего филе, также известного как говяжья вырезка или филе-миньон, которое ценится за свою нежную текстуру, но может легко пересушиться, если его пережарить.

Чтобы избежать этого, шеф-повар всегда старается поддерживать рабочую среду во влажном состоянии. Чтобы приготовить стейк, Гордон любит обжаривать говяжье филе, чтобы образовалась "ароматная корочка".



Как жарить стейк правильно (иллюстративное фото: Freepik)

Несколько раз перевернув стейк для равномерной прожарки, он добавляет на сковороду чеснок, зелень и особый ингредиент - куриный бульон. Зачем же добавлять бульон?

По мнению шеф-повара, этот ингредиент имеет несколько преимуществ. Жидкость восстанавливает влагу, потерянную стейком во время жарки, разрыхляет жир, прилипший к сковороде, и размачивает чеснок и зелень, раскрывая весь спектр их ароматов.

Кроме того, когда куриный бульон испаряется на сковороде, он превращается в насыщенный ароматами соус, который усиливает вкус стейка, как только его подают на стол.

Эта техника приготовления с добавлением бульона хорошо подходит для жестких частей говядины, но способ можно использовать для любого куска стейка.

Хотя использование куриного бульона может показаться странным, поскольку вы готовите стейк, Гордон говорит, что использует его из-за нежного натурального вкуса. Однако те, кто стремится получить ставу с насыщенным вкусом мяса, могут заменить бульон на говяжий.

Если под рукой нет бульона Гордон предлагает использовать масло при приготовлении стейков. По словам Рамзи, тогда стейк приобретает приятную румяную корочку.

Однако также важно слегка смазать сковороду маслом, чтобы стейк не подгорел. После приготовления блюда комбинацию масла и сливочного масла можно сохранить для жареного картофеля или овощей позже.