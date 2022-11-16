Стережіться! Знаки Зодіаку, на які скоро впаде гора проблем та неприємностей

Гороскоп до кінця поточного тижня, з 16 по 20 листопада, розповість про знаки Зодіаку, яким слід поберегтися в різних ситуаціях і життєвих сферах.

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Овен

Овни на тижні будуть схильні до того, щоб звинувачувати партнерів та колег у непрофесійності. А як тільки ви виявите, що зазнаєте збитків, роздратування посилиться.

Однак до кінця тижня ситуація може змінитися на краще.

Близнюки

Близнюкам варто на тижні відпочити. Не потрібно вимагати від себе досягнення великої мети.

Вам доведеться зіткнутися із деякими не зовсім приємними людьми, щоб відстояти свої інтереси.

Скорпіон

Скорпіони весь тиждень будуть перебувати в пригніченому стані, який може бути викликаний депресією через обставини, що склалися.

Не варто накаляти ситуації і хвилюватися з кожного приводу, варто відійти вбік на якийсь час все обміркувати, при цьому ні в якому разі не прискорювати перебіг подій.

Стрілець

Усі спроби, зроблені цього тижня, нічим добрим не закінчаться. Відкласти краще і проекти, пов'язані із творчістю.

На ретроградному Марсі краще повернутись до минулих чи незакінчених справ.