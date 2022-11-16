Берегитесь! Знаки Зодиака, на которые скоро свалится гора проблем и неприятностей
Гороскоп до конца текущей недели, с 16 по 20 ноября расскажет про знаки Зодиака, которым следует поберечься в различных ситуациях и жизненных сферах.
Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.
Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Овен
Овны на неделе будут склонны к тому, чтобы обвинять партнеров и коллег в непрофессионализме. А как только вы обнаружите, что несете убытки, раздражение усилится.
Однако к концу недели ситуация может измениться к лучшему.
Близнецы
Близнецам стоит на недельке отдохнуть. Не нужно требовать от себя достижения великих целей.
Вам придется столкнуться с некоторыми не совсем приятными людьми, чтобы отстоять свои интересы.
Скорпион
Скорпионы всю неделю будут находиться в подавленном состоянии, которое может быть вызвано депрессией из-за сложившихся давящих обстоятельств.
Не стоит усугублять ситуации и трезвонить по каждому поводу, стоит отойти в сторону на время все обдумать, при этом ни в коем случае не ускорять ход событий.
Стрелец
Все попытки, предпринятые на этой неделе, ничем хорошим не закончатся. Отложить лучше и проекты, связанные с творчеством.
На ретроградном Марсе лучше вернуться к прошлым или незаконченным делам.
Ранее астролог также дала полный прогноз для всех двенадцати знаков Зодиака.
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