Берегитесь! Знаки Зодиака, на которые скоро свалится гора проблем и неприятностей

Гороскоп до конца текущей недели, с 16 по 20 ноября расскажет про знаки Зодиака, которым следует поберечься в различных ситуациях и жизненных сферах.

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Овны на неделе будут склонны к тому, чтобы обвинять партнеров и коллег в непрофессионализме. А как только вы обнаружите, что несете убытки, раздражение усилится.

Однако к концу недели ситуация может измениться к лучшему.

Близнецы

Близнецам стоит на недельке отдохнуть. Не нужно требовать от себя достижения великих целей.

Вам придется столкнуться с некоторыми не совсем приятными людьми, чтобы отстоять свои интересы.

Скорпион

Скорпионы всю неделю будут находиться в подавленном состоянии, которое может быть вызвано депрессией из-за сложившихся давящих обстоятельств.

Не стоит усугублять ситуации и трезвонить по каждому поводу, стоит отойти в сторону на время все обдумать, при этом ни в коем случае не ускорять ход событий.

Стрелец

Все попытки, предпринятые на этой неделе, ничем хорошим не закончатся. Отложить лучше и проекты, связанные с творчеством.

На ретроградном Марсе лучше вернуться к прошлым или незаконченным делам.