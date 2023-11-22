Стережіться оновлень! Користувачів Chrome і Safari попередили про потужне зловмисне ПЗ
На початку 2023 року з'явилося нове шкідливе програмне забезпечення під назвою Atomic MacOS Stealer (AMOS), орієнтоване на користувачів пристроїв Apple. Зловмисники використовують останню версію цього шкідливого програмного забезпечення для впровадження у фальшиві оновлення браузерів Safari та Chrome, призначені для операційної системи macOS.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт, присвячений новинам та чуткам про Apple 9to5Mac.
AMOS є потужним шкідливим програмним забезпеченням, яке, після встановлення на комп'ютер жертви, здатне витягувати паролі від ключів iCloud, дані кредитних карток, інформацію про криптогаманці, файли та іншу конфіденційну інформацію.
У березні та квітні були виявлені перші загрози, пов'язані з AMOS. Дослідники безпеки з Malwarebytes виявили, що у вересні користувачі Mac ставали жертвами установки AMOS через фальшиву рекламу в пошуковій системі Google.
Тепер за даними Malwarebytes, підроблені оновлення для браузерів Safari та Chrome використовуються для впровадження AMOS на комп'ютери Mac, і цей новий метод отримав назву ClearFake. Зловмисники використовують зламані веб-сайти для доставки підроблених оновлень Safari та Chrome.
Бачите такі повідомлення в Google Chrome? Це фейкова сторінка з пропозицією оновити браузер. Насправді так ви завантажуєте вірус (фото: Malwarebytes Labs)
Користувачів Safari це також стосується (фото: Malwarebytes Labs)
Як захиститися від AMOS
- Не завантажуйте програмне забезпечення з ненадійних або невідомих джерел - оновлюйте Safari прямо зі свого Mac у налаштуваннях системи або Chrome безпосередньо з Google або в Chrome
- Будьте обережні, якщо програма попросить вас обійти захист macOS GateKeeper
- Якщо ви хочете завантажити програму за межами Apple Mac App Store, перевірте, коли було створено веб-сайт
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