"Стережет сон и прогоняет крыс": с ВСУ "служит" четвероногий друг Бим

Отмечается, что животное присоединилось к бригаде еще в феврале и является чрезвычайно важной собакой для наших защитников.

Когда зоозащитники предложили эвакуировать Бима, воины категорически отказались, ведь собака для них не просто любимец, а настоящее утешение в это сложное время.

Что умеет Бим

Бим охраняет сон наших воинов и прогоняет крыс, мешающих спать.

Ходит в туалет как можно дальше, чтобы не сорить на территории, где находятся защитники.

Не шумит и не лает, когда слышит кого-то. Он молча, как воин, бежит в атаку.

Если хоть кто-то выходит из окопа, Бим хвостиком идет за ним и охраняет.

Второе имя Бима – терапевт, ведь он является настоящей поддержкой для бойцов.

Интересно, что собака питается военными сухпайками.

"Чтобы у животного не начались проблемы с желудком, наша команда упаковала для четырехлапого пакет с подарками: кормом и лакомством. Также мы послали для Бима средства от паразитов, чтобы пес был здоров. Мы благодарим наших героев за защиту Украины, а Бима — за поддержку боевого духа наших защитников!" - рассказали волонтеры.

Как выглядит Бим

Пес Бим стал надежным другом для наших защитников (фото: facebook.com/UAnimals.official)