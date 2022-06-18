"Стережет сон и прогоняет крыс": с ВСУ "служит" четвероногий друг Бим

У наших защитников на фронте есть надежный и верный друг. Это собака по кличке Бим. Животное из Запорожья, но постоянно сопровождает воинов и не хочет с ними расставаться.
Об этой истории дружбы человека и собаки рассказали на странице UAAnimals.
Отмечается, что животное присоединилось к бригаде еще в феврале и является чрезвычайно важной собакой для наших защитников.
Когда зоозащитники предложили эвакуировать Бима, воины категорически отказались, ведь собака для них не просто любимец, а настоящее утешение в это сложное время.
Бим охраняет сон наших воинов и прогоняет крыс, мешающих спать.
Ходит в туалет как можно дальше, чтобы не сорить на территории, где находятся защитники.
Не шумит и не лает, когда слышит кого-то. Он молча, как воин, бежит в атаку.
Если хоть кто-то выходит из окопа, Бим хвостиком идет за ним и охраняет.
Второе имя Бима – терапевт, ведь он является настоящей поддержкой для бойцов.
Интересно, что собака питается военными сухпайками.
"Чтобы у животного не начались проблемы с желудком, наша команда упаковала для четырехлапого пакет с подарками: кормом и лакомством. Также мы послали для Бима средства от паразитов, чтобы пес был здоров. Мы благодарим наших героев за защиту Украины, а Бима — за поддержку боевого духа наших защитников!" - рассказали волонтеры.
Напомним, что ранее украинские разведчики показали своего пса-талисмана.
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