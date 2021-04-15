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Степанов высказался об ужесточении карантина на майские праздники: будет особый режим

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 23:30
Степанов высказался об ужесточении карантина на майские праздники: будет особый режим Фото: Максим Степанов, глава Минздрава Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине уже две области вышли из "красной" зоны карантина - Ивано-Франковская и Закарпатская, и в целом по стране фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации с COVID-19, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом чиновник заявил на канале "Украина 24".

При этом он подчеркивает важность, чтобы введенные ограничительные меры соблюдались в полной мере всеми гражданами.

"Мы сейчас в Киеве видим положительную динамику, как и в целом по стране. Две недели назад я говорил, что мы 15 апреля выйдем на пик", - отметил глава Минздрава.

По его словам, чтобы в Киеве продолжалась положительная динамика и "чтобы мы 30 апреля сделали смягчение карантина" - нужно не нарушать действующие ограничительные мероприятия.

"Все зависит от нас всех, без преувеличения. Если одна часть киевлян придерживается установленных правил, а другая - нет, тогда достаточно трудно снизить уровень заболеваемости и госпитализации", - сказал Степанов.

Также чиновник объяснил, будет ли Минздрав рекомендовать жесткие ограничения на Пасхальные и майские праздники.

"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей", - рассказал он.

Степанов также обратил внимание, что британский и южноафриканский штаммы, которые циркулируют в Украине - "сверхагрессивные", и приводят к "очень тяжелому течению болезни".

Ранее сообщалось, что глава Киевской ОГА выступил за ужесточение карантина еще больше из-за массовых нарушений гражданами ограничительных мер.

Напомним, перед этим глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемия коронавируса пошла на спад в Украине.

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