Степанов высказался об ужесточении карантина на майские праздники: будет особый режим

В Украине уже две области вышли из "красной" зоны карантина - Ивано-Франковская и Закарпатская, и в целом по стране фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации с COVID-19, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом чиновник заявил на канале " Украина 24 ".

При этом он подчеркивает важность, чтобы введенные ограничительные меры соблюдались в полной мере всеми гражданами.

"Мы сейчас в Киеве видим положительную динамику, как и в целом по стране. Две недели назад я говорил, что мы 15 апреля выйдем на пик", - отметил глава Минздрава.

По его словам, чтобы в Киеве продолжалась положительная динамика и "чтобы мы 30 апреля сделали смягчение карантина" - нужно не нарушать действующие ограничительные мероприятия.

"Все зависит от нас всех, без преувеличения. Если одна часть киевлян придерживается установленных правил, а другая - нет, тогда достаточно трудно снизить уровень заболеваемости и госпитализации", - сказал Степанов.

Также чиновник объяснил, будет ли Минздрав рекомендовать жесткие ограничения на Пасхальные и майские праздники.

"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей", - рассказал он.

Степанов также обратил внимание, что британский и южноафриканский штаммы, которые циркулируют в Украине - "сверхагрессивные", и приводят к "очень тяжелому течению болезни".