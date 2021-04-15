Карантин хотят ужесточить еще больше: глава Киевской ОГА сделал заявление

В Киевской области действуют усиленные противоэпидемические ограничения, однако карантин могут ужесточить еще больше, так как в регионе, находящимся в "красной" зоне, ухудшается ситуация с COVID-19.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин в своем Facebook .

Чиновник возмущается, что жители области часто игнорируют ограничительные меры.

"К сожалению, каждый день профильные службы фиксируют на территории Киевщины десятки нарушений установленных карантинных норм", - пишет он.

Володин подчеркивает, что чем дольше граждане будут сознательно игнорировать правила карантина, тем стремительнее в области будет распространяться коронавирусная болезнь.

По его словам, в связи с этим власти вынуждены идти на очередное усиление противоэпидемических мероприятий.

Вопрос ужесточения карантина будут рассматривать на ближайшем заседании Киевской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Поэтому еще раз призываю жителей Киевщины беречься и соблюдать все карантинные нормы. От этого зависит здоровье и вас, и ваших родных", - добавил глава облгосадминистрации.

Также Володин рассказал, что в регионе продолжают фиксировать ежедневно более 800 новых случаев заболевания COVID-19. Кроме того, увеличивается количество инфицированных, нуждающихся в госпитализации и кислородной поддержки. Также в области высокая смертность от осложнений, вызванных коронавирусом.