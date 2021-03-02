Степанов вакцинировался и сделал заявление: "хочу разочаровать"

Чиновник уверяет, что собственным примером доказал необходимость вакцинации, как одного из этапов борьбы с коронавирусом.

"Хочу разочаровать поклонников "теории зрады". Чувствую себя абсолютно нормально, продолжаю выполнять свои обязанности. Вчера продолжал это делать и сегодня так же", - заявил Степанов.

Он уверил, что Украину обеспечили "абсолютно качественной и эффективной вакциной". По словам Степанова, такую вакцину используют во многих странах мира: Австралии, Великобритании, Южной Корее, Канаде, странах ЕС.

Максим Степанов рассказал о своей вакцинации

Чиновника вакцинировали в Александровской клинической больнице Киева.

Как вакцинировали Максима Степанова

Напомним, что вакцинация в Украине будет проходить в пять этапов:

Медработники и персонал, который оказывает помощь ковидным больным. Люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработников). Люди с высоким риском инфицирования, работники ГСЧС, СБУ, полиции, в образовательных учреждений. Люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями. Все остальные категории населения.

Первую партию из 500 тысяч доз вакцины разработки англо-шведской компании AstraZeneca Украина получила 23 февраля. Ее производят в Индии под торговым названием CoviShield.