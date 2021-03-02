Степанов вакцинувалася і зробив заяву: "хочу розчарувати"

Максим Степанов розповів, що разом з медиками пройшов вакцинацію від коронавірусу. Глава МОЗ став першим чиновником, якому зробили щеплення препаратом CoviShield індійського виробництва.
Про це Степанов розповів під час брифінгу 2 березня.
Чиновник запевняє, що власним прикладом довів необхідність вакцинації, як одного з етапів боротьби з коронавірусом.
"Хочу розчарувати шанувальників "теорії зради". Відчуваю себе абсолютно нормально, продовжую виконувати свої обов'язки. Вчора продовжував це робити і сьогодні так само", - заявив Степанов.
Він запевнив, що Україну забезпечили "абсолютно якісною та ефективною вакциною". За словами Степанова, таку вакцину використовують у багатьох країнах світу: Австралії, Великобританії, Південній Кореї, Канаді, країнах ЄС.
Максим Степанов розповів про свою вакцинацію
Чиновника вакцинували в Олександрівській клінічній лікарні Києва.
Як вакцинували Максима Степанова
Нагадаємо, що вакцинація в Україні проходитиме в п'ять етапів:
Першу партію з 500 тисяч доз вакцини розробки англо-шведської компанії AstraZeneca Україна отримала 23 лютого. Її виробляють в Індії під торговою назвою CoviShield.
Нагадаємо, що кампанія з вакцинації від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Першому щеплення зробили лікарю з Черкаської області.