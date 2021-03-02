Степанов вакцинувалася і зробив заяву: "хочу розчарувати"

Чиновник запевняє, що власним прикладом довів необхідність вакцинації, як одного з етапів боротьби з коронавірусом.

"Хочу розчарувати шанувальників "теорії зради". Відчуваю себе абсолютно нормально, продовжую виконувати свої обов'язки. Вчора продовжував це робити і сьогодні так само", - заявив Степанов.

Він запевнив, що Україну забезпечили "абсолютно якісною та ефективною вакциною". За словами Степанова, таку вакцину використовують у багатьох країнах світу: Австралії, Великобританії, Південній Кореї, Канаді, країнах ЄС.

Максим Степанов розповів про свою вакцинацію

Чиновника вакцинували в Олександрівській клінічній лікарні Києва.

Як вакцинували Максима Степанова

Нагадаємо, що вакцинація в Україні проходитиме в п'ять етапів:

Медпрацівники і персонал, який надає допомогу хворим на коронавірус. Люди з надзвичайно високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, решта медпрацівників). Люди з високим ризиком інфікування, працівники ДСНС, СБУ, поліції, в освітніх установ. Люди у віці від 60 до 64 років, дорослі з супутніми захворюваннями. Всі інші категорії населення.

Першу партію з 500 тисяч доз вакцини розробки англо-шведської компанії AstraZeneca Україна отримала 23 лютого. Її виробляють в Індії під торговою назвою CoviShield.