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Степанов сказал, будет ли третий локдаун в Украине

Автор: Владимир Костырин

В Украине ужесточают карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом, однако локдаун власти вводить снова не намерены.

Об этом 19 марта заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

Чиновник подчеркнул, что сейчас в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения.

"В Украине не будет третьего локдауна... У нас локдаун был один - год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", - сказал министр.

Также Степанов обратил внимание, что на усиление карантина пошли вчера в Киеве, Львове и в Виннице.

"Эффективность этих меры мы видим на примеры Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", - сказал глава Минздрава.

Степанов добавил, что в столице добавляют еще 207 коек с кислородом, чтобы "не было предпосылок для коллапса".

Напомним, в Минздраве спрогнозировали, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. При этом на данный момент пока нет необходимости в общенациональном локдауне.

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Новости Украины Максим СтепановКарантинЛокдаун
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