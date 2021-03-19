Степанов сказал, будет ли третий локдаун в Украине

В Украине ужесточают карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом, однако локдаун власти вводить снова не намерены.
Об этом 19 марта заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".
Чиновник подчеркнул, что сейчас в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения.
"В Украине не будет третьего локдауна... У нас локдаун был один - год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", - сказал министр.
Также Степанов обратил внимание, что на усиление карантина пошли вчера в Киеве, Львове и в Виннице.
"Эффективность этих меры мы видим на примеры Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", - сказал глава Минздрава.
Степанов добавил, что в столице добавляют еще 207 коек с кислородом, чтобы "не было предпосылок для коллапса".
Напомним, в Минздраве спрогнозировали, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. При этом на данный момент пока нет необходимости в общенациональном локдауне.