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Степанов сказав, чи буде третій локдаун в Україні

Автор: Володимир Костирін

В Україні посилюють карантин через складну ситуацію з коронавірусом, однак локдаун влада вводити знову не має наміру.

Про це 19 березня заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає "Інтерфакс-Україна".

Чиновник наголосив, що зараз в країні діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження.

"В Україні не буде третього локдауну... У нас локдаун був один - рік тому. Після цього були жорсткі карантинні обмеження", - сказав міністр.

Також Степанов звернув увагу, що на посилення карантину пішли вчора в Києві, Львові та Вінниці.

"Ефективність цих заходів ми бачимо на приклади Івано-Франківської області, де вже зараз ми бачимо стабілізацію ситуації, заповнюваність ліжок з киснем там була 65%, а зараз вже 60% і продовжує знижуватися", - сказав голова МОЗ.

Степанов додав, що в столиці додають ще 207 ліжок з киснем, щоб "не було передумов для колапсу".

Нагадаємо, у МОЗ спрогнозували, що спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня. При цьому на цей момент поки нема потреби в загальнонаціональному локдауні.

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Новини України Максим СтепановКарантинЛокдаун
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