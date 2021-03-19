Степанов сказав, чи буде третій локдаун в Україні

Чиновник наголосив, що зараз в країні діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження.

"В Україні не буде третього локдауну... У нас локдаун був один - рік тому. Після цього були жорсткі карантинні обмеження", - сказав міністр.

Також Степанов звернув увагу, що на посилення карантину пішли вчора в Києві, Львові та Вінниці.

"Ефективність цих заходів ми бачимо на приклади Івано-Франківської області, де вже зараз ми бачимо стабілізацію ситуації, заповнюваність ліжок з киснем там була 65%, а зараз вже 60% і продовжує знижуватися", - сказав голова МОЗ.

Степанов додав, що в столиці додають ще 207 ліжок з киснем, щоб "не було передумов для колапсу".