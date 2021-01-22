Степанов сделал важное заявление по поводу локдауна после 24 января

Январский локдаун в Украине продлевать не будут, хотя он подтвердил свою эффективность.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что ужесточенные ограничительные меры позволили несколько нормализовать ситуацию с заражениями и снизить число случаев госпитализации больных.

Также Степанов сообщил, что Украину после 24 января возвращается к условиям адаптивного карантина. Действие локдауна завершится в 00:00 25 января, после чего Украина вернется к ограничениям "оранжевой"зоны.

Адаптивный карантин будет действовать в Украине до 28 февраля, однако Кабмин намерен в очередной раз продлить его срок до 31 марта 2021.

После окончания локдауна по всей стране будут действовать ограничения, которые были до 8 января.

В дальнейшем формат карантина может вернуться к адаптивному с несколькими зонами ("зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной"). Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Минздрав планирует переход к стратегии изменения противоэпидемических мер в зависимости от уровня заболеваемости в регионах.

Как мы ранее писали, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не закупала в России ПЦР-тесты для выявления коронавируса. Он заверил, что ведомство делало закупки из ряда других стран.