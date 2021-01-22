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Степанов зробив важливу заяву з приводу локдауну після 24 січня

Автор: Людмила Жукова

Січневий локдаун в Україні продовжувати не будуть, хоча він підтвердив свою ефективність.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24". Він зазначив, що жорсткі обмежувальні заходи дозволили дещо нормалізувати ситуацію з зараженнями і знизити кількість випадків госпіталізації хворих.

Також Степанов повідомив, що Україна після 24 січня повертається до умов адаптивного карантину. Дія локдауну завершиться в 00:00 25 січня, після чого Україна повернеться до обмежень "помаранчевої"зони.

Адаптивний карантин буде діяти в Україні до 28 лютого, проте Кабмін має намір в черговий раз продовжити його термін до 31 березня 2021.

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Після закінчення локдауну по всій країні будуть діяти обмеження, які були до 8 січня.

Надалі формат карантину може повернутися до адаптивного з кількома зонами ("зеленої", "жовтої", "помаранчевої" і "червоної"). Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що МОЗ планує перехід до стратегії зміни протиепідемічних заходів в залежності від рівня захворюваності в регіонах.

Як ми раніше писали, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купувала в Росії ПЛР-тести для виявлення коронавірусу. Він запевнив, що відомство робило закупівлі з ряду інших країн.

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