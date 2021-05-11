Степанов рассказал об опасности индийского штамма COVID-19: поражает даже желудок

Глава Минздрава отметил, что индийские СМИ сообщали даже о случаях слепоты у заразившихся мутировавшим штаммом коронавируса. Поэтому, несмотря на победу над третьей волной COVID-19, министр напомнил украинцам, что расслабляться еще очень рано.

Кроме того, Степанов заявил, что в этом году в Украину совокупно ожидается поставка 40 млн вакцин: 8 в рамках глобальной инициативы Covax, еще 32 - по прямым контрактам.

Отметим, что ранее Степанов говорил, что индийский штамм придет в Украину.

“Мы можем говорить, что он (индийский штамм коронавируса - ред.) точно будет. И это реальность. Говорить надо правду. Он уже зафиксирован в странах-соседях, поэтому понятно, что он появится в Украине, как это было с британским и южноафриканским штаммами”, - сказал министр.

В это же время в Индии зафиксировали новый суточный рекорд количества летальных случаев из-за коронавирусной болезни. За последние 24 часа умерли 4187 человек.