Коронавирус провоцирует новое осложнение: врач рассказала о симптомах

У пациентов после перенесенного коронавируса могут проявиться различные грибковые инфекции. Они могут потянуть за собой и другие проблемы со здоровьем. Причиной тому могут стать лекарства, которыми лечат COVID-19.

Об этом рассказала врач-инфекционист Татьяна Логинова в программе "Сегодня День" на телеканале " Украина 24 ".

Специалист прокомментировала ситуацию в Индии, где люди после коронавируса начали массово болеть мукоромикозом – "черным грибком". По мнению Логиновой, причиной этой грибковой инфекции стали медицинские препараты.

"Люди лечились не только стероидами, но и антибиотиками. Антибиотики также дают дисбактериоз организма, у нас в стране чаще всего возникают кандидозы. А в данном случае на фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые угнетают воспалительные процессы, также могут прекрасно развиваться эти грибковые инфекции. Эта инфекция может не только поражать глаза и носовую полость, а и легкие. Это очень серьезная постковидная инфекция, которая затягивает выздоровление после COVID-19. Это уже будет "лонгковид" усложненный, и будет требовать очень тщательного антимикотического лечения специальными препаратами", - объяснила инфекционист.

Она добавила, что на фоне приема лекарств в Украине чаще всего развиваются дисбактериозы, которые вызваны грибами Candida albicans и Aspergillus.

"Эти инфекции чаще всего бывают у людей с ослабленным иммунитетом, а также у веганов, потому что не образуются полноценные антитела. Мы всегда настаиваем на том, чтобы люди питались достойно, чтобы были полноценные белки в рационе", - добавила Логинова.