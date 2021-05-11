Степанов розповів про небезпеку індійського штаму COVID-19: вражає навіть шлунок

Глава МОЗ зазначив, що індійські ЗМІ повідомляли навіть про випадки сліпоти у тих, хто заразився мутованим штамом коронавірусу. Тому, незважаючи на перемогу над третьою хвилею COVID-19, міністр нагадав українцям, що розслаблятися ще дуже рано.

Крім того, Степанов заявив, що цього року в Україну сукупно очікується поставка 40 млн вакцин: 8 в рамках глобальної ініціативи Covax, ще 32 - за прямими контрактами.

Зазначимо, що раніше Степанов говорив, що індійський штам прийде в Україну.

“Ми можемо говорити, що він (індійський штам коронавірусу - ред.) точно буде. І це реальність. Говорити треба правду. Він вже зафіксований в країнах-сусідах, тому зрозуміло, що він з'явиться в Україні, як це було з британським і південноафриканським штамами", - сказав міністр.

Водночас в Індії зафіксували новий добовий рекорд кількості летальних випадків через коронавірусну хворобу. За останні 24 години померли 4187 осіб.