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Степанов розповів про небезпеку індійського штаму COVID-19: вражає навіть шлунок

Автор: Людмила Жукова

Захворюваність коронавірусом в Україні падає, але є дуже серйозна небезпека від індійського штаму, який вражає не тільки легені і печінку, а й шлунково-кишковий тракт.

Про це попередив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на щоденному брифінгу.

Глава МОЗ зазначив, що індійські ЗМІ повідомляли навіть про випадки сліпоти у тих, хто заразився мутованим штамом коронавірусу. Тому, незважаючи на перемогу над третьою хвилею COVID-19, міністр нагадав українцям, що розслаблятися ще дуже рано.

Крім того, Степанов заявив, що цього року в Україну сукупно очікується поставка 40 млн вакцин: 8 в рамках глобальної ініціативи Covax, ще 32 - за прямими контрактами.

Зазначимо, що раніше Степанов говорив, що індійський штам прийде в Україну.

“Ми можемо говорити, що він (індійський штам коронавірусу - ред.) точно буде. І це реальність. Говорити треба правду. Він вже зафіксований в країнах-сусідах, тому зрозуміло, що він з'явиться в Україні, як це було з британським і південноафриканським штамами", - сказав міністр.

Водночас в Індії зафіксували новий добовий рекорд кількості летальних випадків через коронавірусну хворобу. За останні 24 години померли 4187 осіб.

Як ми раніше повідомляли, у пацієнтів після перенесеного коронавірусу можуть проявитися різні грибкові інфекції. Вони можуть потягнути за собою і інші проблеми зі здоров'ям.

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