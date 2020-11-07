Степанов рассказал о жестком карантине выходного дня: четкие ограничения по работе

Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

Глава Минздрава объяснил, какие будут ограничения после введения карантина выходного дня

В Украине хотят ужесточить ограничения и ввести карантин выходного дня на период пандемии из-за сложной эпидемиологической ситуации. При этом в министерстве здравоохранения отметили, что полного закрытия всей некритической инфраструктуры в субботу и воскресенье не будет.

Так, ограничения будут касаться ряда заведений, а в частности - их времени работы. Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

По словам чиновника, ведомство будет рекомендовать Кабмину ввести "жесткий карантин выходного дня - суббота и воскресенье".

"Это будет общая оранжевая зона с четкими ограничениями по работе определенных заведений по времени", - рассказал Степанов.

По задумке министерства, в уик-энды должны работать продуктовые магазины, аптеки, а также общественный транспорт.

В то же время запрещать работу некоторых секторов малого и среднего бизнеса в субботу и воскресенье тоже не станут.

Таким образом предусматривается ограничение работы некоторых заведений досуга, в том числе "урежут" часы для обслуживания посетителей в заведениях питания (кафе, ресторанах и барах).

В Минздраве ранее заявляли о рекомендации ввести карантин выходного дня уже с 14 ноября, однако сейчас признают, что он заработает точно не в ближайшее время.

Как сообщалось, теперь в Украине только две зоны карантина, и появилась подробная карта нового деления с 9 ноября.

Напомним, что на прошлой неделе в ток-шоу глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, может ли Украина потерять безвиз с Евросоюзом после скандала с Конституционным Судом.

Кулеба высказался о возможных последствиях решений, принятых КСУ

Также Министр юстиции Денис Малюська рассказал о кризисе, который возник из-за решения КСУ, и про антикоррупционную реформу в стране.

Денис Малюська рассказал об антикоррупционной реформе

А секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что координировать Конституционный Суд при принятии скандальных решений, могли представители России.

Россия приложила руку к скандалу вокруг КСУ

Кроме того, представитель ЕС в Украине Матти Маасикас прокомментировал кризис, в котором оказалась судебная система нашего государства.

Выступление представителя ЕС в Украине Матти Маасикаса

И, как всегда, не обошлось без горячих споров. В этот раз поскандалили в прямом эфире судья КСУ Игорь Слиденко и глава НАПК Александр Новиков.

Слиденко и Новиков поскандалили в прямом эфире