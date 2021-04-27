Степанов рассказал, где людям брать кислородные концентраторы после выписки из больницы

Как отметил министр, на закупку кислородных концентраторов уже выделили почти 700 миллионов гривен.

"Сейчас закупают концентраторы для первичного уровня как обменный фонд – которые потом смогут выдавать пациентам. Так как человека могут выписать из больницы с нормальной сатурацией, но он будет нуждаться в кислородной терапии. Эти концентраторы мы сможем использовать и после COVID", - отметил министр.

Он добавил, что несмотря на непростую ситуацию в стране с заболеваемостью коронавирусом, не было ни одного случая, чтобы за год пандемии в какой-нибудь больнице закончился кислород.

"Да, у нас был сложный период, когда мы ночью разворачивали машины с кислородом и везли их в ту или другую область. Да, использование кислорода увеличилось в десятки раз, чем до пандемии. Да, мы вынуждены были идти на то, чтобы часть технического кислорода после лабораторных исследований отправлять в больницы. Но я еще раз подчеркиваю: ни одного примера, чтобы в какой-то больнице закончился кислород, у нас не было!" – заявил Максим Степанов.