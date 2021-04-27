Степанов розповів, де людям брати кисневі концентратори після виписки з лікарні

Як зазначив міністр, на закупівлю кисневих концентраторів вже виділили майже 700 мільйонів гривень.

"Зараз закуповують концентратори для первинного рівня як обмінний фонд - які потім зможуть видавати пацієнтам. Оскільки людину можуть виписати з лікарні з нормальною сатурацією, але вона потребуватиме кисневої терапії. Ці концентратори ми зможемо використовувати й після цього", - зазначив міністр.

Він додав, що попри на непросту ситуацію в країні із захворюваністю на коронавірус, не було жодного випадку, щоб за рік пандемії в якій-небудь лікарні закінчився кисень.

"Так, у нас був складний період, коли ми вночі розгортали машини з киснем і везли їх в ту чи іншу область. Так, використання кисню збільшилося в десятки разів, ніж до пандемії. Так, ми змушені були йти на те, щоб частину технічного кисню після лабораторних досліджень відправляти в лікарні. Але я ще раз підкреслюю: жодного прикладу, щоб в якійсь лікарні закінчився кисень, у нас не було!" - заявив Максим Степанов.