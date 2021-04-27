Карантин в Украине: какие ограничения будут на Пасху
Пасху украинцы будут праздновать снова в условиях пандемии. Однако правительство решило не вводить дополнительные ограничения на праздники. В Минздраве дали рекомендации о посещении церквей на Пасху и попросили жителей Украины строго их придерживаться.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 27 апреля.
Глава Минздрава сообщил, что правительство встретилось с Советом церквей и религиозных организаций, чтобы скоординировать рекомендации по соблюдению карантинных ограничений на Пасху.
Какие ограничения будут действовать
- Продолжительность богослужений рекомендуют сократить.
- Двери в храмах и ворота возле церквей зафиксировать, чтобы они оставались открытыми.
- При совершении обрядов временно запретить физические контакты: поцелуи икон, крестов и святынь.
- Исключить посещение служб пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями по максимуму.
- На богослужениях и обрядах рекомендуется присутствие по одному члену семьи.
- Во время обряда освящения пасхальных корзин необходимо быть в маске.
- На праздничные выходные рекомендуется ограничить контакты.
- Избегать массовых скоплений людей, носить маски и соблюдать личную гигиену.
Напомним, ранее мы писали о том, когда в Киеве могут принять решение о выходе из "красной зоны".
А также мы рассказывали о том, что глава Минздрава Максим Степанов предупредил украинцев о следующей волне коронавируса в Украине и назвал даты.