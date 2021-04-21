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Степанов рассказал, когда "красный" Киев может стать "желтым"

Автор: Людмила Жукова

Киев может выйти из "красной" карантинной зоны и войти в "желтую" уже в конце апреля.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Глава Минздрав отметил, что есть большая вероятность, что в столице ослабят ограничения.

"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", – сказал он.

Степанов подчеркнул, что людям не стоит думать, что коронавирус исчез и праздновать Пасху шумными компаниями.

Когда будет решение по Киеву

На днях первый замглавы КГГА Николай Поворозник сообщил сайту "Сегодня", что какие-либо решения о продлении карантина или ограничениях на пасхальные праздники будут приниматься в конце этой недели.

"Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация на эту пятницу и понедельник. После этого будут приниматься соответствующие решения. В том числе и о том, в какой по цвету зоне карантина будет находиться город", - сказал он.

Как мы писали ранее, Ляшко сделал важное заявление про локдаун на Пасху и майские праздники.

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