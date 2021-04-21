Степанов розповів, коли "червоний" Київ може стати " жовтим"

Глава МОЗ зазначив, що є велика ймовірність, що в столиці послаблять обмеження.

"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - сказав він.

Степанов підкреслив, що людям не варто думати, що коронавірус зник і святкувати Великдень галасливими компаніями.

Коли буде рішення по Києву

Днями перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив сайту "Сьогодні", що будь-які рішення про продовження карантину або обмеження на Великодні свята будуть прийматися в кінці цього тижня.

"Ситуація в Києві трохи покращилася, стабілізувалася, але все залежатиме від того, якою буде епідеміологічна ситуація на цю п'ятницю і понеділок. Після цього будуть прийматися відповідні рішення. У тому числі й про те, в якій за кольором зоні карантину буде знаходитися місто", - сказав він.