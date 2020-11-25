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Степанов рассказал, на кого равняется Украина в вопросе борьбы с COVID-19

Среда 25 ноября 2020 16:45
Степанов рассказал, на кого равняется Украина в вопросе борьбы с COVID-19
Максим Степанов (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Максим Степанов дал развернутое интервью, в котором рассказал о борьбе Украины с коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, на кого Украина равняется в борьбе с коронавирусом. Чиновник говорит, что ему импонирует система, построенная в Южной Корее, Сингапуре относительно мониторинга и жесткого контроля самоизоляции.

Этой информацией глава Минздрава поделился в интервью в передаче "Зе Интервьюер".

"Когда с помощью мобильного телефона отслеживают самоизоляцию... И достаточно жестко наказывается (финансово) нарушение правил, установленных государством", - говорит Степанов.

Степанов прокомментировал также "шведский сценарий". Страна стала единственной в Европе, которая не закрылась на полный локдаун весной.

"Они не закрывали, но в то же время жестко придерживались правил. Это, наверное, такое самосознание. Если они не закрывались, это не значит, что они жили обычной жизнью. То есть не носили маски, не придерживались дистанции в ресторанах, делали что угодно", - добавил Степанов.

Степанов дал интервью по состоянию борьбы с коронавирусом в Украине (видео: YouTube/Зе Интервьюер)

Отметим, что в Украине по состоянию на 25 ноября коронавирусом заразились уже 661 858 человек, умерли - 11 492 (+229), выздоровели - 307 778 (+8 420). Активными больными остаются 354 080 пациентов. За последние сутки коронавирус выявили еще у 13 882 человек.

Ранее Максим Степанов также дал оценку карантину выходного дня.

Также фитнес-тренер рассказала, как правильно делать дыхательную гимнастику при легком течении коронавируса, чтобы повысить сатурацию.

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Новости Украины Жизнь Максим СтепановКоронавирус

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