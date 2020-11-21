Максим Степанов оценил карантин выходного дня: так себе

Максим Степанов (фото: РБК-Украина)

Максим Степанов рассказал, когда следует ждать уменьшения числа заболевших коронавирусом

Максим Степанов дал первую оценку карантину выходного дня, который начал действовать в Украине с 00:00 14 ноября. Министр здравоохранения говорит, что украинцы "так себе" соблюдали карантин.

Чиновник также во время брифинга отметил, что пока еще рано делать окончательные выводы. А вот через две недели после введения мер заболеваемость может пойти на спад.

"Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие карантин выходного дня - это уже второй выходной, который он будет действовать. На прошлых выходных соблюдения карантина выходного дня было так себе... Для нас важно выполнить все правила и соблюсти все правила, именно карантина выходного дня", - отметил министр.

Глава Минздрава осадил экспертов, которые уже начали делать громкие заявления по поводу неэффективности карантина выходного дня.

"Многие "эксперты" появились и начали говорить: "Мы уже провели первый карантин выходного дня и не увидели уменьшения". Есть законы эпидемиологии, это аксиома - невозможно на следующий день после карантина увидеть уменьшение заболеваемости", - заявил министр.

Отметим, что в Украине коронавирусом на 21 ноября заболело уже 612 665 украинцев. За последние сутки прирост составил 14 580 случаев. Всего на сегодня 10 813 летальных случаев.

Ранее Максим Степанов набросился на СМИ, которые распространяют непроверенную информацию о коронавирусе.

Напомним, что карантин выходного дня в Украине начал действовать с 14 ноября.

Отметим, что украинские ученые разработали прогноз относительно карантина выходного дня. Они считают, что при наихудшем сценарии от коронавируса до конца 2020 года умрет более 30 тысяч украинцев.