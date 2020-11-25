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Степанов розповів, на кого рівняється Україна в питанні боротьби з COVID-19

Середа 25 листопада 2020 16:45
Степанов розповів, на кого рівняється Україна в питанні боротьби з COVID-19
Максим Степанов (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Максим Степанов дав розгорнуте інтерв'ю, в якому розповів про боротьбу України з коронавірусом

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, на кого Україна рівняється в боротьбі з коронавірусом. Чиновник каже, що йому імпонує система, побудована в Південній Кореї, Сінгапурі щодо моніторингу та жорсткого контролю самоізоляції.

Цієї інформацією глава МОЗ поділився в інтерв'ю в передачі "Зе Інтерв'юер".

"Коли з допомогою мобільного телефону відстежують самоізоляцію... І досить жорстко карається (фінансово) порушення правил, встановлених державою", - каже Степанов.

Степанов прокоментував також "шведський сценарій". Країна стала єдиною в Європі, яка не закрилася на повний локдаун навесні.

"Вони не закривали, але водночас жорстко дотримувалися правил. Це, напевно, така самосвідомість. Якщо вони не закривалися, це не означає, що вони жили звичайним життям. Тобто не носили маски, не дотримувалися дистанції в ресторанах, робили що завгодно", - додав Степанов.

Степанов дав інтерв'ю по стану боротьби з коронавірусом в Україні (відео: YouTube/Зе Інтерв'юер)

Зазначимо, що в Україні станом на 25 листопада коронавірусом заразилися вже 661 858 осіб, померло - 11 492 (+229), одужало - 307 778 (+8 420). Активними хворими залишаються 354 080 пацієнтів. За останню добу коронавірус виявили ще у 13 882 осіб.

Раніше Максим Степанов дав оцінку карантину вихідного дня.

Також фітнес-тренер розповіла, як правильно робити дихальну гімнастику при легкому перебігу коронавірусу, щоб підвищити сатурацію.

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