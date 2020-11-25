Видео дня: вот так нужно делать дыхательную гимнастику при COVID-19

Как нужно правильно дышать при коронавирусе (фото: freepik)

Фитнес-тренер рассказала, как правильно дышать при легкой форме коронавируса

При легкой форме коронавируса поможет дыхательная гимнастика. Фитнес-тренер рассказала, как правильно дышать, и какие упражнения делать, чтобы перенести болезнь без особых проблем.

Эксперт Ксения Литвинова поделилась актуальными упражнениями в программе Сніданок з 1+1.

1. Ходьба по улице. При этом важно помнить о том, чтобы обезопасить окружающих от возможного заражения. Идеально, конечно, если возле вас есть лес, где маску можно снять и подышать.

"Обязательно. Мы не лежим, а ходим и дышим", - говорит Литвинова.

Исходное положение остальных упражнений - сидя. Нужно делать их 8-16 раз.

2. Поднимите плечи вверх, вдохните носом. Опуская плечи, выдохните через рот. При этом дыхательная система насыщается воздухом.

3. Поднимите вверх согнутые руки на вдохе носом, на выдохе через рот - резко опустите вниз.

4. Согнутые в локте руки по очереди заводим за голову. На вдохе подымаем, на выдохе - опускаем.

5. Поднимите согнутые в плечах руки параллельно полу к подбородку. На вдохе носом подъем, на выдохе - опускаем. Выдыхать нужно ртом и медленнее, чем вдыхать.

6. Отведите согнутые в локтях руки назад (локти опущены). Отводим на вдохе носом, возвращаете на выдохе ртом.

Эти упражнения желательно делать трижды в день. Если сложно, можно начать делать по несколько движений, и постепенно увеличивать до 32-х.

Фитнес-тренер рассказал про дыхательную гимнастику (видео: YouTube/Сніданок з 1+1)

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