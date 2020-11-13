Время жить или время умирать. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Михеил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
Михаил Радуцкий, народный депутат, “Слуга народа”, председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;
Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии “Голос”;
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность”;
Нестор Шуфрич, народный депутат, “Оппозиционная платформа - за жизнь”;
Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”;
Андрей Садовой, мэр Львова;
Остап Ступка, народный артист Украины;
Сергей Сытников, ресторатор;
Дмитрий Федотенков, владелец сети ресторанов Tarantino family;
Роман Романчук, генеральный директор сети кинотеатров Multiplex;
Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Atlantic Council;
Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON.
Они говорят, а решает народ.