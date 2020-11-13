Время жить или время умирать. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Михеил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

Михаил Радуцкий, народный депутат, “Слуга народа”, председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии “Голос”;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность”;

Нестор Шуфрич, народный депутат, “Оппозиционная платформа - за жизнь”;

Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”;

Андрей Садовой, мэр Львова;

Остап Ступка, народный артист Украины;

Сергей Сытников, ресторатор;

Дмитрий Федотенков, владелец сети ресторанов Tarantino family;

Роман Романчук, генеральный директор сети кинотеатров Multiplex;

Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Atlantic Council;

Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON.

Они говорят, а решает народ.