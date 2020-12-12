Степанов объяснил, почему карантин ужесточат уже после праздников: мы - в Украине!

Максим Степанов (фото: moz.gov.ua)

Правительство решило ужесточить карантин уже после новогодних и рождественских праздников, учитывая ряд факторов, среди которых - специфика соблюдения в Украине ограничительных мер.

Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Чиновник подчеркнул, что с точки зрения эпидемиологии введение полного жесткого карантина стало бы эффективным средством в борьбе с эпидемией и позволило бы разорвать цепочку передачи болезни.

"Но мы живем в Украине! И мы видим, как иногда исполняются те ограничения, которые мы вводим. Есть наша ментальность. Мы понимаем, что если жесткий карантин вводится в каких-то европейских странах - то его придерживаются... Мы понимаем, что в нашей стране, иногда, когда написано, что ресторан должен работать до 22:00, но мы видим работу до 01:00, и так далее", - рассказал Степанов.

Министр также отметил экономическую ситуацию, с которой столкнулись предприниматели и обычные граждане.

"Поэтому мы всегда балансируем и пытаемся найти баланс между эпидемиологическими мероприятиями, которые влияют на распространение COVID-19, и обычной жизнью", - объяснил он.

Чиновник заявил, карантин выходного дня, несмотря на определенную критику в обществе, "действительно сработал", хоть в Минздраве и не получили "такого максимального эффекта, на который рассчитывали".

Степанов рассказал, что выбор дат ужесточения карантина - с 8 по 24 января 2020 года - обусловлено прогнозами относительно роста количества больных коронавирусом, а также гриппом.

"Мы смотрели по нашим расчетам, как будет расти количество больных. Кроме того, для нас было важно провести плановый строгий карантин до конца января. Ведь в конце января - начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом. Это респираторное заболевание, которое имеет такие же осложнения, как и COVID-19, связанные с пневмонией - и это дополнительная нагрузка на нашу медицинскую систему. Поэтому нам надо подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что украинцы резко отреагировали на введение локдауна в январе - в сети посыпались критические комментарии после такого решения об ужесточении карантина.

Также мы писали о том, что врач назвал сроки окончания пандемии и заявил, что Украине грозит три волны COVID-19.

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, насколько готова инфраструктура для проведения массовой вакцинации.

Максим Степанов

Также биолог-генетик Александр Коляда рассказал о технологиях, которые использовались при создании вакцин против коронавируса.

Александр Коляда

А заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград прокомментировала страхи родителей, связанные с вакцинацией.

Наталья Виноград

Не обошлось и без скандалов. Так, например, предлагаем посмотреть на спор между народным депутатом Алексеем Гончаренко и министром Максимом Степановым о финансировании по проведению вакцинации в Украине.

Степанов и Гончаренко

Еще на прошлой неделе председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал про налоговые инициативы, которые спровоцировали протесты ФОПов, и о том, почему власть изменила свою позицию относительно их внедрения.

Дмитрий Наталуха