Степанов объяснил, как будут работать школы при жестком карантине

В Украине изменили правила карантина и условия "зонирования" регионов с учетом эпидемиологической ситуации. Решения о закрытии школ, детских садов и остановке транспорта теперь будет принимать государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Как объяснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в комментарии для "Сніданок з 1+1", обязательного закрытия на карантин школ и детских садов теперь не будет.

"В зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина, если 50% классов (или групп в детсадах) в конкретной школе пошли на самоизоляцию, то закрывается все учебное заведение", - рассказал глава Минздрава.

Он добавил, что работа транспорта теперь тоже будет регулироваться общим решением государственной и региональной комиссий. Жестких ограничений по перевозкам пассажиров в красной зоне теперь тоже не будет.

"Есть загруженность коек. Если в регионе заполненность более 75% пять дней подряд, то он переходит в оранжевую зону. Это будет касаться всей области. Изменили также критерий по количеству новых больных. Раньше у нас был четкий показатель, когда происходит переход. Сейчас это будет происходить на уровне города или районов. Если уровень заболеваемости коронавирусом в пять раз превышает средний по Украине в течение 14 дней, то населенный пункт переходит в красную зону", - пояснил Степанов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине заработали более жесткие правила карантина.

А также рассказывали о том, какие новые карантинные ограничения из-за коронавируса ввели в Киеве.