Степанов назвал новое условие, при котором могут ввести локдаун в Украине

Степанов рассказал, при каком условии будет полный локдаун в Украине (фото: РБК-Украина)

В Министерстве здравоохранении рассказали о возможном локдауне

Коронавирус в Украине ставит каждый день антирекорды и количество инфицированных катастрофически растет. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что полный локдаун у в стране введут только при одном условии, если медицинская система не выдержит нагрузки. Только в случае коллапса, карантин ужесточат до "мартовского". Об этом министр рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Мы ориентируемся на единственную вещь — способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. У нас на сегодня заполнено 50% коек в больницах в целом по стране. В некоторых регионах более 60% — Черниговская область и др. Но в то же время оснований вводить локдаун завтра, потому что не выдержит медицинская система, у нас на сегодня нет", - отметил Степанов.

Министр рассказал, что только при заполненности коек на 75% медицинская система Украины "ляжет".

"Угроза коллапса медицинской системы может быть, если более 75% заполненных коек. И такие вещи мы можем увидеть, если количество больных будет приближаться к цифре 25-30 тыс. больных в сутки. В таком случае это будет угроза коллапса медицинской системы", - сообщил Степанов.

Кстати, Степанов считает, что если ввести полный локдаун в стране - то заболеваемость коронавирусом упадет до нуля.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", – отметил министр.

Отметим, что решение по поводу вводить карантин или нет, правительство примет на заседании 2 декабря.

Кстати, эффективность карантина выходного дня оценят на следующей неделе.