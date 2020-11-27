Степанов назвав нову умову, при якій можуть ввести ввести локдаун в Україні

Степанов розповів, за якої умови буде повний локдаун в Україні (фото: РБК-Україна)

У МОЗ розповіли про можливий локдаун

Коронавірус в Україні ставить кожен день антирекорди і кількість інфікованих катастрофічно зростає. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що повний локдаун в країні введуть тільки при одній умові, якщо медична система не витримає навантаження. Тільки в разі колапсу, карантин посилять до "березневого". Про це міністр розповів в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми орієнтуємося на єдину річ — здатність медичної системи надавати медичну допомогу. У нас на сьогодні заповнено 50% ліжок у лікарнях в цілому по країні. У деяких регіонах понад 60% — Чернігівська область та ін. Але водночас підстав вводити локдаун завтра, бо не витримає медична система, у нас на сьогодні немає", - зазначив Степанов.

Міністр розповів, що тільки при заповненні ліжок на 75% медична система України "ляже".

"Загроза колапсу медичної системи може бути, якщо більше 75% заповнених ліжок. І такі речі ми можемо побачити, якщо кількість хворих буде наближатися до цифри 25-30 тис. хворих на добу. У такому випадку це буде загроза колапсу медичної системи", - повідомив Степанов.

До речі, Степанов вважає, що якщо ввести повний локдаун в країні - то захворюваність коронавірусом впаде до нуля.

"З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розрив повністю ланцюга передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля спілкування між людьми, це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, для зменшення захворюваності COVID-19, ну практично її можна звести до нуля", – зазначив міністр.

Відзначимо, що рішення з приводу вводити карантин чи ні, уряд прийме на засіданні 2 грудня.

До речі, ефективність карантину вихідного дня оцінять на наступному тижні.