Степанов назвал единственное условие возвращения тотального карантина

Пока что о жестком карантине речи не идет.

"Если больше 50-70% областей перейдут на "красный" уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей Украины", - отметил он.

Глава Министерства здравоохранения рассказал, что в данный момент правительство "движется по стратегии адаптивного карантина".

"Мы инициировали изменения в постановление, чтобы давать рекомендации главам городов и ОТГ, а также максимально информировать их о ситуации заболеваемости", - сказал Степанов.

Отметим, что по состоянию на на 15 марта, в "красной зоне" в Украине находятся четыре области: Житомирская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская.

К слову, с 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин, в рамках которого вся страна поделена на четыре зоны (красная, оранжевая, желтая, зеленая).