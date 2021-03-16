Степанов назвал единственное условие возвращения тотального карантина

В Украине введут тотальный карантин, если 70% регионов окажутся в "красной" зоне.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в студии "Свободы слова" на ICTV.
Пока что о жестком карантине речи не идет.
"Если больше 50-70% областей перейдут на "красный" уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей Украины", - отметил он.
Глава Министерства здравоохранения рассказал, что в данный момент правительство "движется по стратегии адаптивного карантина".
"Мы инициировали изменения в постановление, чтобы давать рекомендации главам городов и ОТГ, а также максимально информировать их о ситуации заболеваемости", - сказал Степанов.
Отметим, что по состоянию на на 15 марта, в "красной зоне" в Украине находятся четыре области: Житомирская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская.
К слову, с 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин, в рамках которого вся страна поделена на четыре зоны (красная, оранжевая, желтая, зеленая).
Как мы ранее писали, в Житомире школьники ушли на каникулы раньше времени. Все потому, что город сейчас находится в "красной" зоне. Дети ушли отдыхать на неделю раньше, чем предполагалось.