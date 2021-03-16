UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Степанов назвал единственное условие возвращения тотального карантина

Автор: Людмила Жукова

В Украине введут тотальный карантин, если 70% регионов окажутся в "красной" зоне.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в студии "Свободы слова" на ICTV.

Пока что о жестком карантине речи не идет.

"Если больше 50-70% областей перейдут на "красный" уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей Украины", - отметил он.

Глава Министерства здравоохранения рассказал, что в данный момент правительство "движется по стратегии адаптивного карантина".

"Мы инициировали изменения в постановление, чтобы давать рекомендации главам городов и ОТГ, а также максимально информировать их о ситуации заболеваемости", - сказал Степанов.

Отметим, что по состоянию на на 15 марта, в "красной зоне" в Украине находятся четыре области: Житомирская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская.

К слову, с 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин, в рамках которого вся страна поделена на четыре зоны (красная, оранжевая, желтая, зеленая).

Как мы ранее писали, в Житомире школьники ушли на каникулы раньше времени. Все потому, что город сейчас находится в "красной" зоне. Дети ушли отдыхать на неделю раньше, чем предполагалось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Максим Степанов
Читайте также
Степанов о вакцине AstraZeneca: совершенно не увеличивает риск образования тромбов
Настояли на Степанове: Рада в пятницу не будет заслушивать Авакова
Прогноз погоды