Степанов назвав єдину умову повернення тотального карантину

В Україні введуть тотальний карантин, якщо 70% регіонів опиняться в "червоній" зоні.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в студії "Свободи слова" на ICTV.
Поки що про жорсткий карантин мови не йде.
"Якщо більше 50-70% областей перейдуть на "червоний" рівень, тоді ми будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї України", - зазначив він.
Глава Міністерства охорони здоров'я розповів, що в даний момент уряд "рухається по стратегії адаптивного карантину".
"Ми ініціювали зміни до постанови, щоб давати рекомендації головам міст і ОДГ, а також максимально інформувати їх про ситуацію захворюваності", - сказав Степанов.
Зазначимо, що станом на 15 березня, в "червоній зоні" в Україні знаходяться чотири області: Житомирська, Чернівецька, Івано-Франківська і Закарпатська.
До речі, з 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин, в рамках якого вся країна поділена на чотири зони (червона, помаранчева, жовта, зелена).
Як ми раніше писали, в Житомирі школярі пішли на канікули раніше часу. Все тому, що місто зараз знаходиться в "червоній" зоні. Діти пішли відпочивати на тиждень раніше, ніж передбачалося.