Степанов назвав єдину умову повернення тотального карантину

Поки що про жорсткий карантин мови не йде.

"Якщо більше 50-70% областей перейдуть на "червоний" рівень, тоді ми будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї України", - зазначив він.

Глава Міністерства охорони здоров'я розповів, що в даний момент уряд "рухається по стратегії адаптивного карантину".

"Ми ініціювали зміни до постанови, щоб давати рекомендації головам міст і ОДГ, а також максимально інформувати їх про ситуацію захворюваності", - сказав Степанов.

Зазначимо, що станом на 15 березня, в "червоній зоні" в Україні знаходяться чотири області: Житомирська, Чернівецька, Івано-Франківська і Закарпатська.

До речі, з 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин, в рамках якого вся країна поділена на чотири зони (червона, помаранчева, жовта, зелена).