В одной из украинских областей дети досрочно ушли на каникулы
В Житомире школьники ушли на каникулы раньше времени. Все потому, что город сейчас находится в "красной" зоне. Дети ушли отдыхать на неделю раньше, чем предполагалось.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Отмечается, что в последнее время ученики старших классов в Житомире учились дистанционно, а дети из младших классов ходили в школу. Решения о том, как дальше будут учиться дети - будут принимать после каникул.
В Виннице ученики сегодня возвращаются к урокам после досрочных каникул. Заниматься они будут также дистанционно. Следует заметить, что Винницкая область хотя до сих пор и находится в "оранжевой" зоне, но является одним из лидеров по приросту больных.
В Одессе ученики старших классов с сегодняшнего дня будут учиться дома, младшие классы пока ходят в учебное заведение.
В Житомире дети ушли раньше на каникулы
К слову, со вторника, 16 марта, во Львове могут перевести на дистанционную форму обучения школьников 5-11 классов в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Соответствующее предложение внес мэр Андрей Садовый.
Ранее сообщалось, что курорт "Буковель" закрывают с 13 марта. Курорт расположен в Полянице Ивано-Франковской области, которая находится в "красной зоне" карантина.