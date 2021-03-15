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В одной из украинских областей дети досрочно ушли на каникулы

Новина українською → Понедельник 15 марта 2021 09:18
В одной из украинских областей дети досрочно ушли на каникулы В Житомире дети ушли на каникулы (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Житомире школьники ушли на каникулы раньше времени. Все потому, что город сейчас находится в "красной" зоне. Дети ушли отдыхать на неделю раньше, чем предполагалось.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что в последнее время ученики старших классов в Житомире учились дистанционно, а дети из младших классов ходили в школу. Решения о том, как дальше будут учиться дети - будут принимать после каникул.

В Виннице ученики сегодня возвращаются к урокам после досрочных каникул. Заниматься они будут также дистанционно. Следует заметить, что Винницкая область хотя до сих пор и находится в "оранжевой" зоне, но является одним из лидеров по приросту больных.

В Одессе ученики старших классов с сегодняшнего дня будут учиться дома, младшие классы пока ходят в учебное заведение.

В Житомире дети ушли раньше на каникулы

К слову, со вторника, 16 марта, во Львове могут перевести на дистанционную форму обучения школьников 5-11 классов в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Соответствующее предложение внес мэр Андрей Садовый.

Ранее сообщалось, что курорт "Буковель" закрывают с 13 марта. Курорт расположен в Полянице Ивано-Франковской области, которая находится в "красной зоне" карантина.

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