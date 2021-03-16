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Степанов назвал единственное условие возвращения тотального карантина

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 08:32
Степанов назвал единственное условие возвращения тотального карантина Максим Степанов рассказал, введут ли тотальный карантин (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине введут тотальный карантин, если 70% регионов окажутся в "красной" зоне.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в студии "Свободы слова" на ICTV.

Пока что о жестком карантине речи не идет.

"Если больше 50-70% областей перейдут на "красный" уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей Украины", - отметил он.

Глава Министерства здравоохранения рассказал, что в данный момент правительство "движется по стратегии адаптивного карантина".

"Мы инициировали изменения в постановление, чтобы давать рекомендации главам городов и ОТГ, а также максимально информировать их о ситуации заболеваемости", - сказал Степанов.

Отметим, что по состоянию на на 15 марта, в "красной зоне" в Украине находятся четыре области: Житомирская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская.

К слову, с 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин, в рамках которого вся страна поделена на четыре зоны (красная, оранжевая, желтая, зеленая).

Как мы ранее писали, в Житомире школьники ушли на каникулы раньше времени. Все потому, что город сейчас находится в "красной" зоне. Дети ушли отдыхать на неделю раньше, чем предполагалось.

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