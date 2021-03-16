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Степанов назвав єдину умову повернення тотального карантину

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 08:32
Степанов назвав єдину умову повернення тотального карантину Максим Степанов розповів, введуть тотальний карантин (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні введуть тотальний карантин, якщо 70% регіонів опиняться в "червоній" зоні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в студії "Свободи слова" на ICTV.

Поки що про жорсткий карантин мови не йде.

"Якщо більше 50-70% областей перейдуть на "червоний" рівень, тоді ми будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї України", - зазначив він.

Глава Міністерства охорони здоров'я розповів, що в даний момент уряд "рухається по стратегії адаптивного карантину".

"Ми ініціювали зміни до постанови, щоб давати рекомендації головам міст і ОДГ, а також максимально інформувати їх про ситуацію захворюваності", - сказав Степанов.

Зазначимо, що станом на 15 березня, в "червоній зоні" в Україні знаходяться чотири області: Житомирська, Чернівецька, Івано-Франківська і Закарпатська.

До речі, з 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин, в рамках якого вся країна поділена на чотири зони (червона, помаранчева, жовта, зелена).

Як ми раніше писали, в Житомирі школярі пішли на канікули раніше часу. Все тому, що місто зараз знаходиться в "червоній" зоні. Діти пішли відпочивати на тиждень раніше, ніж передбачалося.

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