Степанов дал четкий ответ о локдауне в феврале

Усиленные ограничения в Украине правительство ввело с 8 до 24 января, чтобы предотвратить вспышку коронавируса. Если не объявлять карантин после Нового года, то локдаун придется вводить в феврале.

Как сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", ограничения, которые будут в январе, называть локдауном не стоит. Поскольку, по его словам, тотальных запретов не будет, как в европейских странах, где внедряли локдаун. Среди запретов, которые, к примеру назвал Степанов, комендантский час, ограничение на передвижения по городу.

"Если локдаун в том виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум километр от дома - это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, больше того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", - заявил Максим Степанов.

Также глава Минздрава отметил, в случае отмены усиленного карантина в январе, Украине придется экстренно делать его в феврале из-за большого роста заболеваемости.

Напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов пояснил, почему карантин усилят уже после праздников.

Ранее сообщалось, что украинцы резко отреагировали на введение локдауна в январе - в сети посыпались критические комментарии после такого решения об усилении карантина.