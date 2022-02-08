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Эти имена нельзя давать детям за границей. Среди них - Линда

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 15:30
Эти имена нельзя давать детям за границей. Среди них - Линда Фото: как нельзя называть детей за границей
Автор: Светлана Мащенко

Когда вы выбираете, как назвать своего новорожденного ребенка, то должны помнить: некоторые имена запрещены в мире даже на законодательном уровне! Поэтому, если вы знаете (или мечтаете), что ваш ребенок большую часть жизни проведет за границей, то к выбору имени стоит подойти крайне осторожно.

Какие именно имена запрещены за рубежом и имеют плохие ассоциации - читайте ниже в материале Styler.

Итак. Начнем с Нутеллы. Это женское имя было запрещено французским судом. Служители Фемиды считают, что такое имя противоречит интересам ребенка, поскольку может привести к издевательствам и насмешкам со стороны сверстников. К слову, родители, которые хотели дать дочери такое "сладкое" имя, в конце концов остановились на более прозаичном - Элла.

В Новой Зеландии с 1995 года тоже действуют ограничения на имя. Одним из запрещенных является Анал (с ударением на первую "а") - распространенное в мусульманском мире имя, означающее огонь. Аргумент судей понятен - такое имя тоже может привести к издевательствам со стороны сверстников.

А вот в Японии родителям запретили называть сына Акума, что с японского означает "дьявол". Причем, запрет вступил в силу только после вмешательства премьер-министра.

В Мексике запрещено имя Робокоп. Смеетесь? А оказывается, что до введения нормативных актов в этой сфере очень часто случалось, что мальчиков называли в честь популярного полицейского-киборга.

Имя Линда запрещено в Саудовской Аравии. В списке запрещенных имен, который был представлен пять лет назад, это имя позиционируется как "слишком легкомысленное и связанное с западной культурой".

В Швеции чиновники в свое время запретили поклонникам хэви-метала называть дочь в честь группы Metallica. Интересно, что хоть девочку в документах вписали иначе, но церковное имя осталось "музыкальным".

Поклонники Нирваны кстати, также будут разочарованы. Ведь это имя было запрещено в Португалии.

В Исландии из-за особенностей языка и алфавита когда-то не разрешили (и не позволят сейчас) называть детей невинными казалось бы именами Дункан и Харриет (из-за невозможности склонить имя).

Бэтменом и Фейсбуком к примеру, нельзя называть детей в северо-западном мексиканском штате Соноре.

А в Дании есть список из семи тысяч одобренных имен. И чтобы дать ребенку имя "не из списка", нужно получить специальное разрешение в Следственном управлении имен Копенгагенского университета и даже в Министерстве по делам церкви... Поэтому и не удивительно, что в свое время молодым родителям запрещали называть детей Анус, Плутон и Обезьяна.

Есть ли запрещенные имена в Украине?

Нет. На сегодня в украинском законодательстве нет ограничений на выбор имени ребенка. Но родителей просят: имя малышам должно избираться, исходя из здравого смысла.

Потому что мама и папа должны осознавать: имя может повлиять на дальнейшую жизнь ребенка (например, приведет к травле).

"Я против того, чтобы имя ребенка было бессознательной прихотью родителей "выделиться". Собственные имена родители могут изменять, как им пожелается. И ребенок, когда вырастет, также может изменить свое имя. Но нельзя заранее называть ребенка так, что это может привести к травле", - считает уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Ранее мы писали, как ласково назвать мужчину, чтобы не обидеть его.

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