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Как украинцы называли своих детей в 2021 году: перечень популярных и редких имен

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Украина, Четверг 15 июля 2021 16:55
Как украинцы называли своих детей в 2021 году: перечень популярных и редких имен Фото: названы популярные и редкие имена среди украинцев в 2021 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве юстиции назвали самые популярные и оригинальные имена, которым называли украинцы своих детей в 2021 году. Так, девочек чаще всего называли Анна и София, а мальчиков - Артем и Александр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минюста.

По информации ведомства, за последние полгода самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали:

  • среди девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;
  • среди мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Нередко украинцы прибегали к использованию оригинальных имен. Так, среди трендовых редких имен 2021 года являются:

  • для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослава.
  • для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Квитка, Империя, Росинка, Флорентина, Герда , Мелодисон, Ильинка, Аврора.
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