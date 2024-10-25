Стають "притулком" для кліщів: лікар розповів, як часто потрібно замінювати подушки

Чому потрібно часто заміняти подушки

Ці мікроскопічні комахи та їхні фекалії знаходять у подушці. Це призводять до грибкових бактерій, які живуть не просто на поверхні подушки, а й всередині", - додав експерт.

в поєднанні з теплим та вологим середовищем створюють ідеальне середовище для росту грибів, пилових кліщів і різних бактерій. У тому числі видів стафілококів, які схильні викликати запальні зміни шкіри.

Неприємний запах, що виходить від вашої подушки, може бути ознакою плісняви, можливо, через те, що ви спите на подушці з вологим волоссям. Деякі люди мають алергію на певні види плісняви, і вдихання становить ризик для здоров'я.

До того ж подушка, яка втратила форму, більше не може забезпечувати належної підтримки шиї та голови під час сну.

Це може призвести до дискомфорту, болю в шиї та погіршення якості сну.