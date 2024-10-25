Становятся "убежищем" для клещей: врач рассказал, как часто нужно менять подушки

Подушка необходима для полноценного ночного отдыха, поэтому она может менять свою форму и становиться неудобной. Чтобы обеспечить качественный сон важно постоянно менять подушки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу физиотерапевта Джейсона Сингха.
Эти микроскопические насекомые и их фекалии находят в подушке. Это приводят к грибковым бактериям, которые живут не просто на поверхности подушки, но и внутри", - добавил эксперт.
в сочетании с теплой и влажной средой создают идеальную среду для роста грибов, пылевых клещей и различных бактерий. В том числе видов стафилококков, которые склонны вызывать воспалительные изменения кожи.
Неприятный запах, исходящий от вашей подушки, может быть признаком плесени, возможно, из-за того, что вы спите на подушке с влажными волосами. Некоторые люди имеют аллергию на определенные виды плесени, и вдыхание составляет риск для здоровья.
К тому же потерявшая форму подушка больше не может обеспечивать надлежащей поддержки шеи и головы во время сна.
Это может привести к дискомфорту, боли в шее и ухудшению качества сна.
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