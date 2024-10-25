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Стають "притулком" для кліщів: лікар розповів, як часто потрібно замінювати подушки

П'ятниця 25 жовтня 2024 16:43
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Стають "притулком" для кліщів: лікар розповів, як часто потрібно замінювати подушки Як часто потрібно замінювати подушку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Подушка необхідна для повноцінного нічного відпочинку, проз часом вона може змінювати свою форму та ставати незручною. Щоб забезпечити якісний сон, важливо постійно міняти подушки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку фізіотерапевта Джейсона Сінгха.

Чому потрібно часто заміняти подушки

За словами лікаря, з часто подушки стають "притулком" для пилових кліщів, які харчуються органічними речовинами, включаючи мертві клітини шкіри.

Медик пояснив, що ці маленькі комахи можуть заселитися у середині наповнення подушки. Тому зміна наволочки подушки не сприяє зникненню пилових кліщів

Джейсон закликав людей міняти подушки кожні два роки.

"Подушки насправді мають термін придатності з точки зору здоров’я. Ці мікроскопічні комахи та їхні фекалії знаходять у подушці. Це призводять до грибкових бактерій, які живуть не просто на поверхні подушки, а й всередині", - додав експерт.

Наволочки допомагають очистити лише поверхню подушки, але не вирішують проблеми, які накопичуються всередині.

Як часто прати наволочки

Доктор Сінгх сказав, що потрібно прати наволочки раз на тиждень і міняти подушки кожні два роки.

"Я знаю, що деякі люди люблять триматися за подушки. Але відпустіть, це не сімейна реліквія", - йдеться у повідомленні.

Щоночі людина може втрачати приблизно 500 000 клітин шкіри. Відмерлі клітини в поєднанні з теплим та вологим середовищем створюють ідеальне середовище для росту грибів, пилових кліщів і різних бактерій. У тому числі видів стафілококів, які схильні викликати запальні зміни шкіри.

Неприємний запах, що виходить від вашої подушки, може бути ознакою плісняви, можливо, через те, що ви спите на подушці з вологим волоссям. Деякі люди мають алергію на певні види плісняви, і вдихання становить ризик для здоров'я.

До того ж подушка, яка втратила форму, більше не може забезпечувати належної підтримки шиї та голови під час сну.

Це може призвести до дискомфорту, болю в шиї та погіршення якості сну.

Раніше ми повідомляли, скільки подушок треба в оселю для комфорту та ідеального дизайну.

Також ми писали, як можна з користю використати старі подушки.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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