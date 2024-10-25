Стають "притулком" для кліщів: лікар розповів, як часто потрібно замінювати подушки
Подушка необхідна для повноцінного нічного відпочинку, проз часом вона може змінювати свою форму та ставати незручною. Щоб забезпечити якісний сон, важливо постійно міняти подушки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку фізіотерапевта Джейсона Сінгха.
Чому потрібно часто заміняти подушки
За словами лікаря, з часто подушки стають "притулком" для пилових кліщів, які харчуються органічними речовинами, включаючи мертві клітини шкіри.
Медик пояснив, що ці маленькі комахи можуть заселитися у середині наповнення подушки. Тому зміна наволочки подушки не сприяє зникненню пилових кліщів
Джейсон закликав людей міняти подушки кожні два роки.
"Подушки насправді мають термін придатності з точки зору здоров’я. Ці мікроскопічні комахи та їхні фекалії знаходять у подушці. Це призводять до грибкових бактерій, які живуть не просто на поверхні подушки, а й всередині", - додав експерт.
Наволочки допомагають очистити лише поверхню подушки, але не вирішують проблеми, які накопичуються всередині.
Як часто прати наволочки
Доктор Сінгх сказав, що потрібно прати наволочки раз на тиждень і міняти подушки кожні два роки.
"Я знаю, що деякі люди люблять триматися за подушки. Але відпустіть, це не сімейна реліквія", - йдеться у повідомленні.
Щоночі людина може втрачати приблизно 500 000 клітин шкіри. Відмерлі клітини в поєднанні з теплим та вологим середовищем створюють ідеальне середовище для росту грибів, пилових кліщів і різних бактерій. У тому числі видів стафілококів, які схильні викликати запальні зміни шкіри.
Неприємний запах, що виходить від вашої подушки, може бути ознакою плісняви, можливо, через те, що ви спите на подушці з вологим волоссям. Деякі люди мають алергію на певні види плісняви, і вдихання становить ризик для здоров'я.
До того ж подушка, яка втратила форму, більше не може забезпечувати належної підтримки шиї та голови під час сну.
Це може призвести до дискомфорту, болю в шиї та погіршення якості сну.
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