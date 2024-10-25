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Становятся "убежищем" для клещей: врач рассказал, как часто нужно менять подушки

Пятница 25 октября 2024 16:43
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Становятся "убежищем" для клещей: врач рассказал, как часто нужно менять подушки Как часто нужно менять подушку (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Подушка необходима для полноценного ночного отдыха, поэтому она может менять свою форму и становиться неудобной. Чтобы обеспечить качественный сон важно постоянно менять подушки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу физиотерапевта Джейсона Сингха.

Почему нужно часто заменять подушки

По словам врача, часто подушки становятся "убежищем" для пылевых клещей, которые питаются органическими веществами, включая мертвые клетки кожи.

Медик объяснил, что эти маленькие насекомые могут заселиться внутри наполнения подушки. Поэтому смена наволочки подушки не способствует исчезновению пылевых клещей.

Джейсон призвал людей менять подушки каждые два года.

"Подушки действительно имеют срок годности с точки зрения здоровья. Эти микроскопические насекомые и их фекалии находят в подушке. Это приводят к грибковым бактериям, которые живут не просто на поверхности подушки, но и внутри", - добавил эксперт.

Наволочки помогают очистить только поверхность подушки, но не решают накапливающиеся внутри проблемы.

Как часто стирать наволочки

Доктор Сингх сказал, что нужно стирать наволочки раз в неделю и менять подушки каждые два года.

"Я знаю, что некоторые люди любят держаться за подушки. Но отпустите, это не семейная реликвия", - говорится в сообщении.

Каждую ночь человек может терять примерно 500 000 клеток кожи. Вымершие клетки в сочетании с теплой и влажной средой создают идеальную среду для роста грибов, пылевых клещей и различных бактерий. В том числе видов стафилококков, которые склонны вызывать воспалительные изменения кожи.

Неприятный запах, исходящий от вашей подушки, может быть признаком плесени, возможно, из-за того, что вы спите на подушке с влажными волосами. Некоторые люди имеют аллергию на определенные виды плесени, и вдыхание составляет риск для здоровья.

К тому же потерявшая форму подушка больше не может обеспечивать надлежащей поддержки шеи и головы во время сна.

Это может привести к дискомфорту, боли в шее и ухудшению качества сна.

Раньше мы сообщали, сколько подушек нужно в дом для комфорта и идеального дизайна.

Также мы писали, как можно с пользой использовать старые подушки.

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