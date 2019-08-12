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Стая дельфинов умилила отдыхающих в Одессе: в сети появилось видео

STYLERЖизнь    12.08.2019 - 08:57
Стая дельфинов умилила отдыхающих в Одессе: в сети появилось видео
Дельфинов заметили на пляже Одессы (иллюстративное фото: lifegate.com)

Дельфины проплыли вблизи черноморского побережья

Дельфины подплыли к побережью Одессы и потешили отдыхающих на пляже своими играми в воде. Видео с животными выложила Ольга Теряева в Facebook-группе "Моя Одесса".

Стая животных то и дело выныривала, показывая свои изящные спины. На видео можно заметить нескольких животных.

"Доброе утро любимый город. Сегодня утром у нас были гости... Дарю хорошее настроение!" - подписала девушка видео.

 

Доброе утро любимый город. Сегодня утром у нас были гости.....дарю хорошее настроение!!!

Опубліковано Ольгою Теряевою Субота, 10 серпня 2019 р.

Дельфинов заметили на пляже Одессы (видео: facebook.com)

Пользователи сети восторженно отреагировали на видео, оставив десятки комментариев.

"Значит, ставридка подошла", - предположил один из пользователей.

"Морские Люди", - так назвала животных комментатор.

"Это не гости, это - местные", - поправил автора видео еще один юзер.

Стая дельфинов умилила отдыхающих в Одессе: в сети появилось видео

Дельфинов заметили на пляже Одессы (скрин: facebook.com)

Стоит отметить, что прекрасные и дружелюбные животные все чаще подплывают к людям, отдыхающим на черноморском побережье. 

Так, совсем недавно, дельфин поразвлек отдыхающих на пляже в Херсонской области. Животное проплыло между людьми, стоящими по пояс в воде.

Также мы писали, что дельфины развлекли отдыхающих на Кинбурнской косе под Николаевом. В сети показали удивительное видео, как животные подплывают к людям почти вплотную.

К слову, популярная украинская исполнительница из дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха после посещения дельфинария в Харькове поделилась фото в сети, чем вызвала волну критики - ее обвинили в поддержке жестокого обращения с животными.

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