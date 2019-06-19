Дельфины играют с туристами под Николаевом: видео восхитило сеть

Фото: коллаж РБК-Украина

Дельфины на Кинбурнской косе радуются человеку

Дельфины развлекают отдыхающих на Кинбурнской косе под Николаевом. В сети показали удивительное видео, как животные подплывают к людям почти вплотную, причем действие происходит не на глубине, а прямо у пляжа - около 1-1,5 метра от линии берега.

Как видно на кадрах, дельфин стремительно "летит" по волнам к одному из отдыхающих, затем грациозно делает разворот, после чего уплывает на большой скорости обратно в синюю глубь.

Фото: скриншот

Также на ролике можно услышать, как люди восторгаются прекрасными млекопитающими. Кстати, "оператор" заснял несколько дельфинов, которые красуются перед туристами.

"Шедевры природы. Сегодня на Кинбурне - товарищ видео скинул! Вот тут уже зеленая зависть у меня - увидеть так близко дельфина!" - подписал ролик Дмитрий Рябченко.

Видео: facebook.com/medcontrolnikolaev

В комментариях к видео пользователи сети восхищаются дельфинами, которые совсем не боятся людей и "играют" с ними.

Класс!

Каждое утро в ЖП можно такое наблюдать!

Ну чего я не там?

Вот это скорость! Класс!

Мы на Кинбурне проходили археологическую практику в 2011 г., но дельфинов за две недели жаль ни разу не видели. Вот попасть бы туда снова...

Если на крупном экране посмотреть, то видна приманка/наживка, за которой дельфин гнался. И парадокс - как вовремя смартфон оказался у человека, снимающего видео. Дельфин прекрасен!

Уникальное место! Нам просто повезло с ним, но почему-то пользуемся возможностью отдохнуть там редко...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, дельфины в оккупированном Крыму выбрасываются на берег. Недавно стало известно, что ежедневно на побережья Крымского полуострова море выносит погибших животных. В Севастополе в микрорайоне Учкуевка произошел резонансный инцидент с попыткой сокрытия причин смерти млекопитающих.

Также мы писали о том, что ранее на побережье возле Евпатории были обнаружены тела 16 дельфинов. Кроме того, еще несколько тел нашли возле Немецкой Балки под Севастополем.

Напомним, что популярная украинская исполнительница из дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха после посещения дельфинария в Харькове поделилась фото в сети, чем вызвала волну критики - ее обвинили в поддержке жестокого обращения с животными.