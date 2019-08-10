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На пляжах Киева нашли опасную инфекцию: где нельзя купаться

STYLERЖизнь    10.08.2019 - 13:57
На пляжах Киева нашли опасную инфекцию: где нельзя купаться
Пляжи Киева - где нельзя купаться (коллаж: РБК-Украина)

Купание на многих пляжах Киева может закончиться поездкой в инфекционный стационар

Пляжи Киева несут реальную угрозу для киевлян и гостей столицы, которые решат освежится жаркими летними днями. Несмотря на довольно прохладное лето, солнечные дни зазывают украинцев на пляжи, но купание на многих из них может таить реальную угрозу здоровью.

Об этом свидетельствуют последние данные Госпродпотребслужбы, которая регулярно проводит анализ проб воды в местах массового отдыха в столице.

На пляжах Киева нашли опасную инфекцию: где нельзя купаться

Пляжи Киева - где нельзя купаться (фото: РБК-Украина)

Так, жителям и гостям столицы, настоятельно не рекомендуют купаться на таких пляжах:

  • Венеция (Гидропарк);
  • Радуга (озеро Радунка, Радужный массив) -  в воде зафиксировали недостаток кислорода и повышенный показатель водорода;
  • Детский (Гидропарк);
  • Золотой (Гидропарк, неподалеку от моста Патона);
  • Молодежный (Гидропарк);
  • Предмостная Слободка (Гидропарк);
  • Тельбин (озеро Тельбин, Березняки) - в воде зафиксировали недостаток кислорода;
  • Центральный (Труханов остров)
  • Троещина (побережье Десенки);
  • Черторой (Труханов остров) - на поверхности воды зафиксировали мелкие водоросли.

Отметим, что во всех перечисленных водоемах обнаружили лактозоположительную кишечную палочку. Попадание бактерии в организм с водой может привести к серьезному отравлению и дизентерии.

Напомним, ранее в сети показали пустующие пляжи Крыма. На снимках видно, что ни в курортной Поповке, ни на пляжах Гурзуфа, ни в Феодосии туристов практически нет.

Также мы сообщали, что на двух популярных морских курортах из-за шторма "убежало море" и стало невозможно купаться.

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